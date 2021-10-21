Слабовидящие пожаловались на ухудшение здоровья от видеоувеличителя «Визор»

Столичные эксперты обсуждают ГОСТ для электронных устройств, помогающих слабовидящим читать. Обсуждение, которое проводит Технический комитет 381 при Росстандарте, связано с частыми жалобами пользователей на электронные ручные видеоувеличители (ЭРВУ), после применения которых у них ухудшается состояние здоровья.

Во время чтения с использованием ЭРВУ «Визор» производства екатеринбургской компании «Круст» у многих людей возникает резь в глазах и головная боль. Поэтому, как сообщают «Новые Известия», людям приходится откладывать деньги на более качественный аппарат, нежели тот, что был профинансирован государством, чтобы не лишиться остатков зрения. Напомним, ранее сообщалось о выдаче инвалидам от государства сертификатов на сумму 10 тысяч рублей, которые можно потратить на покупку технических средств реабилитации (ТСР). В числе получателей сертификатов — инвалиды по зрению. Отмечается, что грамотно подобранные стандарты необходимы, чтобы не поставлять на рынок некачественный товар. Утверждает ГОСТ узкий круг специалистов — производители спецтехники и представители Всероссийского общества слепых (ВОС). Но в этот список не входят эксперты от коррекционных школ и специализированных библиотек, которые намного лучше разбираются в теме. Кроме того, процедура открытого обсуждения по параметрам данного ГОСТа недоступна широкому кругу лиц. Из чего следует вопрос: не будут ли новые стандарты представлены для ознакомления широкой общественности уже тогда, когда в документе уже ничего нельзя будет поменять? К тому же многие специалисты считают, что стандарты пишутся под продукцию одной компании, которая регулярно выигрывает тендеры. Что же касается проблем со здоровьем у тех, кто использует «Визор», то это объяснил ведущий российский эксперт по средствам технической реабилитации Александр Пивень, который сам является слабовидящим. Вместе со своими коллегами он измерил частоту обновления изображения аппарата, которая у «Визора» составляет 18 кадров в секунду. Выяснилось, что при движении по строке «Визором» хорошо заметно, что изображение как бы ломается. То есть техника не успевает считывать буквы. Минимально допустимый показатель частоты обновления — 50 кадров в секунду. Таким образом, получается, что «Визор» выдает качество изображения в три раза хуже, чем это необходимо. Поэтому у людей, которые им пользуются, и начинают болеть глаза.

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