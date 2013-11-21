Тагильчан приглашают на выставку памяти крупнейшего художника города

В экспозиции представлено около 30 печатных произведений автора из коллекции музея. Созданные в разные годы, они представляют одну из любимейших тем художника, работающего преимущественно в жанре NU. Эти произведения – малая часть творческого наследия автора. Эта выставка – повод вспомнить его доброе имя. Евгения Бортников достиг высокого профессионального мастерства в технике гравирования, сформировав свой индивидуальный, узнаваемый авторский почерк. Виртуозное владение техникой печатной графики, образная наполненность произведений, их выразительность стали отличительными чертами творчества художника.

Евгений Бортников (03.02.1952-23.05.2013), член Союза художников России с 1980 года - одна из ярких фигур культурной жизни города и страны в целом. При жизни автора прошло более 15 персональных выставок – в городах нашей страны, Германии, Китае, Литве, Польше, Финляндии, Швейцарии. Его произведения экспонировались на более чем 250 крупнейших российских и международных выставках. Высоко оцененные, они занимали призовые места на престижных конкурсах. Художник является лауреатом многочисленных российских и международных премий, награжден за победы медалями и почетными дипломами. Он был из числа специально приглашенных лиц на многих выставках экслибриса и гравюр малых форм в России и за рубежом, а так же членом жюри различных конкурсов.

Наряду с творческой деятельностью, особого внимания заслуживает и педагогическая работа Евгения Бортникова. Почти 30 лет он посвятил художественно-графическому факультету Нижнетагильской социально-педагогической Академии, став одним из ведущих преподавателей на кафедре рисунка, где вел специальные дисциплины по графическому искусству. В 2009 году педагог-художник, имеющий научное звание доцента, был награжден нагрудным знаком «За заслуги», учрежденным Нижнетагильской социально-педагогической академией. Сегодня в городах Урала работает более 100 учеников Евгения Бортникова, часть из которых - виднейшие графики нашего региона, члены Союза художников России.

Произведения автора хранятся в музейных собраниях России (в том числе в Эрмитаже) и за рубежом (в Белоруссии, Бельгии, Египта, Италии, Китае, Литве, Польше, Португалии, Румынии, Турции, Финляндии, Чехии, Швеции), в частных коллекциях по всему миру.