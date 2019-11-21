Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp из-за уязвимости

Он охарактеризовал приложение как небезопасное.

По его словам, WhatsApp оставляет без защиты сообщения пользователей и отслеживает фото и сообщения, которые не имеют отношения к мессенджеру.

Он считает, что проблема кроется в политике, которой придерживается Facebook — владелец мессенджера.

Также он заявил, что уязвимость может использоваться и в качестве бэкдора, то есть дефекта кода, специально встроенного разработчиком. Он позволяет получить несанкционированный доступ к данным.

Дуров допускает, что Telegram тоже сталкивался с подобными проблемами, но он сомневается, что WhatsApp позволяет возникать регулярно таким ошибкам из-за несовершенства системы.

Поэтому Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер со смартфонов.

В мае он уже критиковал данное приложение. Он заявлял, что разработчики WhatsApp, в отличие от других не выкладывают исходный код, а также запутывают файлы, чтобы нельзя было обнаружить бэкдоры.