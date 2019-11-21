В Нижнем Тагиле на один день сократится график работы отдела ГИБДД
Сегодня, 16:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
22 ноября РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» на улице Огнеупорной, 83 будет работать по сокращённому графику с 9.00 до 12.00, сообщает отдел пропаганды ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Такие меры связаны с отключением электроэнергии.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей