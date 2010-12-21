2010 год для Нижнего Тагила стал переходным от кризиса к норме

По словам градоначальницы, за год стабилизировалась работа предприятий. С завершением реконструкции конвертерного цеха НТМК должен увеличить объём выпускаемой стали в 1,5 раза. Уралвагонзавод перешёл на 4-сменный режим работы. Это, по мнению главы города, хороший знак. Теперь нужно обеспечить Вагонке работу социальной сферы. К примеру, общественный транспорт должен бесперебойно доставлять рабочих на завод и обратно. Валентина Исаева отметила, что УВЗ также планирует построить новый вагоносборочный завод и аэропорт в Салке. По словам мэра, администрация города отслеживает ситуацию на 80-ти предприятиях города. В этом году их объёмы производства выросли на 38%, но только начали приближаться к докризисным показателям.