Банк24.ру - теперь и в iPhone! Уникальная услуга для владельцев гаджетов от Apple
Полноценный сервис специально для владельцев iPhone разработал Банк24.ру – теперь с гаджетами от Apple можно совершать банковские операции в любое время и из любой точки планеты.
Новый сервис - iPhone-Банкинг – позволяет стать клиентом Банка24.ру, просто отправив заявку прямо со своего телефона. После этого вы сможете, имея под рукой только iPhone, совершать и отслеживать все операции по своим счетам и банковским картам, а также блокировать карточку в случае необходимости. Новый сервис позволяет моментально найти ближайший банкомат Банка24.ру или банков группы «Лайф». Причем на экране телефона будет указано расстояние до банкомата, а работает этот сервис на всей территории России. С помощью iPhone-Банкинга вы сможете переводить деньги со счета на счет, платить за мобильный телефон, Интернет и телевидение, а также совершать платежи в адрес других компаний.
Подключиться к iPhone-Банкингу можно, не выходя из дома, через Интернет-банк для частных клиентов (пройдя по ссылке: https://i.bank24.ru/iPhoneBanking/ ) или в любое время суток и любой день обратившись в ближайший офис Банка24.ру.
Алексей Виноградов, начальник отдела систем дистанционного обслуживания Банка24.ру: «Владельцы гаджетов от Apple и раньше могли пользоваться услугой «Мобильный банкинг» Банка24.ру. Но мы, понимая, что обладатели iPhone привыкли не только к особому дизайну и интерфейсу своих «трубок», но и к эксклюзивности услуг и удобству во всем, решили специально разработать для них особое приложение. Мы стали одним из первых российских банков, кто разработал и запустил специальное приложение. Теперь с помощью iPhone-Банкинга с удобным и понятным интерфейсом наши клиенты могут совершать банковские операции со своего телефона, в какой бы точке планеты они не находились».
Первые пользователи нового приложения отмечают, что онополучилось лёгким, удобным и быстрым. Даже на ранних моделях iPhone скорость работы впечатляет.Кроме того, клиентов радует то, что приработе сервиса потребляется минимальный трафик, что позволяет снизить расходы на связь.
Что касается безопасности, то приложение надёжно защищено, благодаря ssl шифрованию иприменению уникального механизма отправкиодноразовых ключейпосредством sms. В приложении ключ действует в течение всего сеанса связи, и клиенту не нужно подтверждать каждое действие новым ключом.