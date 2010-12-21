Банк24.ру - теперь и в iPhone! Уникальная услуга для владельцев гаджетов от Apple

Новый сервис - iPhone-Банкинг – позволяет стать клиентом Банка24.ру, просто отправив заявку прямо со своего телефона. После этого вы сможете, имея под рукой только iPhone, совершать и отслеживать все операции по своим счетам и банковским картам, а также блокировать карточку в случае необходимости. Новый сервис позволяет моментально найти ближайший банкомат Банка24.ру или банков группы «Лайф». Причем на экране телефона будет указано расстояние до банкомата, а работает этот сервис на всей территории России. С помощью iPhone-Банкинга вы сможете переводить деньги со счета на счет, платить за мобильный телефон, Интернет и телевидение, а также совершать платежи в адрес других компаний.

Подключиться к iPhone-Банкингу можно, не выходя из дома, через Интернет-банк для частных клиентов (пройдя по ссылке: https://i.bank24.ru/iPhoneBanking/ ) или в любое время суток и любой день обратившись в ближайший офис Банка24.ру.

Алексей Виноградов, начальник отдела систем дистанционного обслуживания Банка24.ру: «Владельцы гаджетов от Apple и раньше могли пользоваться услугой «Мобильный банкинг» Банка24.ру. Но мы, понимая, что обладатели iPhone привыкли не только к особому дизайну и интерфейсу своих «трубок», но и к эксклюзивности услуг и удобству во всем, решили специально разработать для них особое приложение. Мы стали одним из первых российских банков, кто разработал и запустил специальное приложение. Теперь с помощью iPhone-Банкинга с удобным и понятным интерфейсом наши клиенты могут совершать банковские операции со своего телефона, в какой бы точке планеты они не находились».

Первые пользователи нового приложения отмечают, что онополучилось лёгким, удобным и быстрым. Даже на ранних моделях iPhone скорость работы впечатляет.Кроме того, клиентов радует то, что приработе сервиса потребляется минимальный трафик, что позволяет снизить расходы на связь.