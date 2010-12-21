Морозы на коммунальных сетях Нижнего Тагила не сказались

Морозы на коммунальных сетях Нижнего Тагила не сказались

Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Владимир Белов, сейчас, благодаря хорошей подготовке к отопительному сезону, все системы работают в обычном режиме. Городу хватает запасов топлива, никаких аварий не произошло. Но температуру на всех энергообъектах из-за холодов пришлось повысить. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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