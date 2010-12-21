Свердловские дети поедут на Кремлевскую елку 24 декабря

Для перевозки из Свердловской области на общероссийскую новогоднюю елкуподготовлены поезда премиум-класса, сообщает ЕАН .Домой дети выедут 27 декабря в 16.50.

Кроме того, на период новогодних каникул железная дорога запускаетспециальные «детские поезда» по маршруту Новый Уренгой-Санкт-Петербург иМосква-Новый Уренгой. Также в пресс-службе СвЖД отмечают, что впредновогодний период увеличивается количество вагонов в поездах.Дополнительно подготовлено 16 составов, собщает РИА «Новый регион».