В Америке из-за флэшмоба эвакуировали посетителей торгового центра
21 декабря 2010, 13:34ОбществоОльга
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Флэшмоб, организованный любителями хоровых песнопений, привел к эвакуации посетителей торгового центра в калифорнийском городе Розвиль.
Как сообщает «Лента.Ru» со ссылкой на местный телеканал News10, околопяти тысяч человек собрались в здании, чтобы по традиции сообща спетьхорал Генделя «Аллилуйя». Однако сделать этого им не удалось, посколькуадминистрация центра объявила об эвакуации.
Как стало известно позднее, многие присутствующие почувствовали движенияконструкции молла и услышали ее скрежет, после чего в службу 911поступило порядка 50 тревожных звонков. При эвакуации никто непострадал.
© TagilCity.ru по материалам «Лента.Ru»
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