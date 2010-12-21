В Америке из-за флэшмоба эвакуировали посетителей торгового центра

Как сообщает «Лента.Ru» со ссылкой на местный телеканал News10, околопяти тысяч человек собрались в здании, чтобы по традиции сообща спетьхорал Генделя «Аллилуйя». Однако сделать этого им не удалось, посколькуадминистрация центра объявила об эвакуации.