В Нижнем Тагиле на экспорт отправлена первая партия рельсов НТМК повышенного качества

Продукция произведена на оборудовании, установленном в 2010 году, в рамках программы технического перевооружения рельсобалочного цеха. По словам главного прокатчика НТМК Владимира Степанова, 4 тысячи тонн рельсов 65-й марки 350НТ предназначены для Литовских государственных железных дорог. Благодаря внедрению современного оборудования, рельсы НТМК выпускаются с улучшенным качеством поверхности.

Как отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза», благодаря проведенной модернизации НТМК получил возможность выпускать 25-метровые рельсы объемной закалки с высокой чистотой поверхности. Производство рельсов планируется увеличить более чем в два раза - с 263 тысяч тонн до 550 тысяч тонн в год. В настоящее время потребителями рельсовой продукции НТМК являются ОАО «РЖД», прибалтийские государства, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, а также страны Дальнего зарубежья - Турция, Иран, Ирак.