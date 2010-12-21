В Свердловской области стартовала операция «Ель»
Оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Ель» стартовало в Свердловской области.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-группе МОБ ГУВД региона, до конца декабря милиционеры проведут рейды по всем торговым точкам области, в особенности рыночным комплексам и стихийным рынкам. Правоохранители уделят внимание и покупателям с новогодними деревьями. На постах ГИБДД и магистралях сотрудники дорожно-патрульной службы будут выборочно останавливать автомобили для досмотра. Отсутствие у продавца таких документов, как ордеры на заготовку деревьев и накладные на отпуск лесопродукции, говорит, о том, что деревья срублены незаконно.
Для предпринимателей, реализующих ели без сопроводительных документов, предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 500 рублей до 10 тысяч. Размер штрафа для физических лиц значительно меньше – от 300 до 500 рублей, правда, кроме этого гражданину еще придется потратить время на посещение органов внутренних дел, а позже – суда. Если есть желание принести домой самостоятельно срубленную елку, нужно обратиться в лесхоз.
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