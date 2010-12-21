В Свердловской области стартовала операция «Ель»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-группе МОБ ГУВД региона, до конца декабря милиционеры проведут рейды по всем торговым точкам области, в особенности рыночным комплексам и стихийным рынкам. Правоохранители уделят внимание и покупателям с новогодними деревьями. На постах ГИБДД и магистралях сотрудники дорожно-патрульной службы будут выборочно останавливать автомобили для досмотра. Отсутствие у продавца таких документов, как ордеры на заготовку деревьев и накладные на отпуск лесопродукции, говорит, о том, что деревья срублены незаконно.