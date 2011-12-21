Hyundai представила «доработанный» Solaris

Как сообщили AUTO.RU в пресс-службе компании, теперь Solaris 2012 года будет оснащаться салонным фильтром и датчиком наружной температуры во всех комплектациях. Кроме того, обшивка багажника и дополнительная изоляция капота появятся на версиях, где они отсутствовали. В комплектации Family и Dynamic добавят премиальные опции: автоматически затемняющееся зеркало заднего вида сделает езду ночью более комфортной, так как водителя не будут ослеплять следующие сзади автомобили. Кроме того, у автомобиля появится камера заднего вида в придачу к уже имеющемуся датчику парковки.