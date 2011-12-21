Hyundai представила «доработанный» Solaris
Компания «Хендэ Мотор СНГ» распространила информацию об автомобиле Hyundai Solaris 2012 модельного года, который «был доработан с учетом потребностей российских покупателей».
Как сообщили AUTO.RU в пресс-службе компании, теперь Solaris 2012 года будет оснащаться салонным фильтром и датчиком наружной температуры во всех комплектациях. Кроме того, обшивка багажника и дополнительная изоляция капота появятся на версиях, где они отсутствовали. В комплектации Family и Dynamic добавят премиальные опции: автоматически затемняющееся зеркало заднего вида сделает езду ночью более комфортной, так как водителя не будут ослеплять следующие сзади автомобили. Кроме того, у автомобиля появится камера заднего вида в придачу к уже имеющемуся датчику парковки.
В модели 2012 года также изменились комбинации двигателей, комплектаций и пакетов опций, сообщают в компании. «Теперь седан и хэтчбек доступны в 34 вариациях каждый, что позволяет практически любому покупателю подобрать автомобиль по своему желанию», – говорится в пресс-релизе.
Что касается стоимости автомобиля, то с 10 января 2012 года она будет начинаться с 443 тыс. руб. за комплектацию Classic с двигателем 1.4, а в топовой версии Family с двигателем 1.6 она составит 624 тыс. рублей.
Алексей Гусев