Сегодня – самый короткий день в году
22 декабря - самый короткий день в этом году - день зимнего солнцестояния.
Солнцестояние - момент времени в годичном вращении Земли вокруг Солнца,когда наблюдается самый короткий день или самая короткая ночь. В годудва солнцестояния - зимнее и летнее. В северном полушарии зимнеесолнцестояние происходит 21 или 22 декабря и тогда наблюдается самыйкороткий день (и самая длинная ночь), а летнее - 20 или 21 июня и тогданаблюдается самая короткая ночь (и самый длинный день). В южномполушарии на указанные даты приходятся, соответственно, летнее и зимнеесолнцестояния.
Вследствие различных неравенств в движении Земли, эпохи солнцестоянияколеблются на 1-2 дня. Летнее солнцестояние, когда Солнце имеетнаибольшее северное склонение, настаёт в среднем 21 июня, этот деньсчитается началом лета - Солнце вступает в знак Рака. Зимнеесолнцестояние, при наибольшем южном склонении настаёт в среднем 22декабря, этот день считается началом зимы - Солнце вступает в знакКозерога.
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