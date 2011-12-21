Сегодня – самый короткий день в году

Солнцестояние - момент времени в годичном вращении Земли вокруг Солнца,когда наблюдается самый короткий день или самая короткая ночь. В годудва солнцестояния - зимнее и летнее. В северном полушарии зимнеесолнцестояние происходит 21 или 22 декабря и тогда наблюдается самыйкороткий день (и самая длинная ночь), а летнее - 20 или 21 июня и тогданаблюдается самая короткая ночь (и самый длинный день). В южномполушарии на указанные даты приходятся, соответственно, летнее и зимнеесолнцестояния.