Молодые специалисты Уралхимпласта в Нижнем Тагиле проявили себя на научно-практической конференции

«Современные технологии – снижение экологических рисков» – так сформулировали организаторы тему очередной конференции.

Со слов членов жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры компании, нынешний форум поразил своей конструктивностью: абсолютно все доклады отличала техническая актуальность и глубина проработки проблематики, каждое выступление содержало рационализаторское предложение с серьезным экономическим и экологическим эффектом.

Относительно определения призеров у арбитров была жаркая дискуссии. В итоге дипломами третей степени награждены сразу два участника: Алексей Толкачев (ремонтно-механический цех) и Константин Бабкин (цех фенолоформальдегидных и ионообменных смол). «Серебро» у Даниила Промышленникова (центральная лаборатория). Лидировал – аппаратчик производства синтетических смол Александр Шабалин, предложивший в своем выступлении использовать надсмольную воду при выпуске одного из новых продуктов компании.

Призерам выписаны премии в размере 4, 5 и 6 тысяч рублей соответственно. Все участники конференции «заработали бонусы» и продвинулись в турнирной таблице соревнования молодых специалистов. Таковое проводится на Уралхимпласте ежегодно и дает возможность молодым получать в течение года прибавку к заработной плате.

Современные технологии и инновации удивляют всё больше и больше. Одной из таких технологий стала возможность хранения больших объемов данных прямо в Сети, и, как следствие, быстрый доступ к ним с любого устройства, поддерживающего доступ в интернет. Но даже для поддержания самого простого сайта нужен мощный московский дата-центр, либо аналогичные вычислительные мощности. Что же тогда говорить о сервисах, содержащих тысячи гигабайт информации?