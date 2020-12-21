В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за снега и гололеда

В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за снега и гололеда

Сегодня, 10:00ОбществоPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В связи с обильным выпадением снега в ближайшие дни на территории Нижнего Тагила и ГГО возникает большая вероятность ДТП.

ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» призывает водителей соблюдать осторожность и быть предельно внимательными на дороге. Необходимо выбирать безопасный скоростной режим, который соответствует дорожным условиям, избегать резких маневров и торможений. Кроме того, рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами. Начинающим водителям не желательно совершать поездки на дальние расстояния.

Пешеходы тоже должны быть внимательными и осторожными. Прежде чем перейти проезжую часть, убедитесь в безопасности передвижения. В темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде.

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