В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за снега и гололеда

В связи с обильным выпадением снега в ближайшие дни на территории Нижнего Тагила и ГГО возникает большая вероятность ДТП.

ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» призывает водителей соблюдать осторожность и быть предельно внимательными на дороге. Необходимо выбирать безопасный скоростной режим, который соответствует дорожным условиям, избегать резких маневров и торможений. Кроме того, рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами. Начинающим водителям не желательно совершать поездки на дальние расстояния. Пешеходы тоже должны быть внимательными и осторожными. Прежде чем перейти проезжую часть, убедитесь в безопасности передвижения. В темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде.

