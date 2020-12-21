В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за снега и гололеда

ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» призывает водителей соблюдать осторожность и быть предельно внимательными на дороге. Необходимо выбирать безопасный скоростной режим, который соответствует дорожным условиям, избегать резких маневров и торможений. Кроме того, рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами. Начинающим водителям не желательно совершать поездки на дальние расстояния.