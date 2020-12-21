Великая: не считаю санкции CAS в отношении России справедливыми

Великая: не считаю санкции CAS в отношении России справедливыми

Сегодня, 16:49ОбществоPhoto: http://cska.ru/
Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета РФ, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов несправедливо, но этот факт никак не повлияет на мотивацию сборной страны в ее предстоящих выступлениях.

Как сообщает ТАСС, на прошлой неделе стало известно, что CAS ввел санкции в отношении российских спортсменов. В ближайшие два года они должны будут выступать без государственного флага и гимна на Олимпийских играх и мировых чемпионатах.

Это решение арбитража прокомментировала Софья Великая: «Гимн и флаг символизируют патриотизм, радость от победы. Я, как действующий атлет, придерживаюсь мнения, что решение Спортивного арбитражного суда относительно использования гимна и флага нашей страны несправедливо». Но, по ее словам, России удалось добиться разрешения на ношение спортивной формы в цветах государственного флага, а значит, зрители будут понимать, за какое государство выступают спортсмены.

Как считает чемпионка, теперь каждый спортсмен, который поедет на Олимпиаду, будет делать все возможное, чтобы достойно представить Россию и чтобы соотечественники гордились его успехами.

Великая напомнила, что сторона, представляющая интересы России, смогла добиться сокращения срока санкций с четырех до двух лет, благодаря чему спортсмены смогут планировать собственный график и начать подготовку к Олимпийским играм во Франции. Также она отметила, что во имя будущего российского спорта необходимо оставить личные амбиции и быть кристально чистыми.

Софья Великая считает, что данная негативная для нашей страны ситуация не должна поменять отношение к спорту среди наших соотечественников. Она подчеркнула, что честные спортсмены вот уже шесть лет находятся под давлением WADA и пора положить этому конец.

«Сейчас на нас лежит ответственность за сохранение спорта в нашей стране», — обратилась к гражданам России Великая. Она придерживается мнения, что отношение к международным соревнованиям в нашей стране совершенно уникально, и важно, чтобы подобный настрой сохранялся и сейчас.

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