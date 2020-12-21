Великая: не считаю санкции CAS в отношении России справедливыми

Это решение арбитража прокомментировала Софья Великая: «Гимн и флаг символизируют патриотизм, радость от победы. Я, как действующий атлет, придерживаюсь мнения, что решение Спортивного арбитражного суда относительно использования гимна и флага нашей страны несправедливо». Но, по ее словам, России удалось добиться разрешения на ношение спортивной формы в цветах государственного флага, а значит, зрители будут понимать, за какое государство выступают спортсмены.