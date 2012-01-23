Примирение сторон при ДТП со смертельным исходом сделают невозможным

Она также предложила дополнительно увеличить наказание виновников ДТП, совершивших их в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, объясняя это тем, что, садясь за руль в неадекватном состоянии, они заведомо соглашаются с последствиями своих противоправных действий.

Вместе с тем, по ее мнению, одновременно с ужесточением наказания для виновников ДТП необходимо предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах, в частности в зоне пешеходных переходов. «Особенно это надо делать на нерегулируемых переходах, а также тех переходах, где проходят федеральные трассы, где есть крупногабаритный транспорт», – заключила И. Яровая.