Примирение сторон при ДТП со смертельным исходом сделают невозможным
23 января 2012, 03:00ОбществоРОман БОТов
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Комитет Госдумы по безопасности предложил исключить из действующего законодательства норму, допускающую примирение сторон при ДТП, повлекших человеческие жертвы. «В действующем законе есть чудовищная, на мой взгляд, норма о возможности примирения сторон. Откупаться по факту гибели нескольких людей – это недопустимая вещь, поэтому вопрос о соразмерности наказания, безусловно, существует», – аргументировала свою позицию глава комитета Ирина Яровая.
Она также предложила дополнительно увеличить наказание виновников ДТП, совершивших их в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, объясняя это тем, что, садясь за руль в неадекватном состоянии, они заведомо соглашаются с последствиями своих противоправных действий.
Вместе с тем, по ее мнению, одновременно с ужесточением наказания для виновников ДТП необходимо предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах, в частности в зоне пешеходных переходов. «Особенно это надо делать на нерегулируемых переходах, а также тех переходах, где проходят федеральные трассы, где есть крупногабаритный транспорт», – заключила И. Яровая.
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