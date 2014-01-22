50-процентная скидка для учащихся: Свердловская область объявляет льготный проезд на электричках

В документе прописаны порядок и условия предоставления в 2014-2016 годах льгот по тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Кстати, согласно постановлению, льготы действуют только для железнодорожного транспорта в пригородном сообщении.

Для покупки билета с 50-процентной скидкой нужно будет предъявить справку из школы или студенческий билет. Скидка на проезд будет действовать с 01 января по 15 июня и с 01 сентября по 31 декабря включительно.

Компенсировать часть потерь в доходах организации железнодорожного транспорта смогут путем получения субсидий из областного бюджета. В 2014 году на эти цели область направит 43,6 млн. рублей, в 2015 году - 46,2 млн. рублей, в 2016 году - 46,2 млн. рублей.

Льготный проезд будет предоставляется обучающимся и студентам очной формы обучения независимо от места их регистрации и обучения.

Важно, чтобы принятая льгота была востребована жителями Свердловской области. Прошу министерство социальной политики обратить особое внимание на информирование населения. Тем более, что речь идет в данном случае о переездах школьников и студентов внутри Свердловской области. Мы даем возможность студентам, обучающимся не в родном городе, чаще бывать дома, а школьникам - познавать свой регион. И, конечно, это в целом поддержка семей сказал Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.