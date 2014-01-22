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50-процентная скидка для учащихся: Свердловская область объявляет льготный проезд на электричках
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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50-процентная скидка для учащихся: Свердловская область объявляет льготный проезд на электричках

22 января 2014, 15:40Общество
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