МОТИВ возвращает деньги при покупке 4G-смартфона и дает скидку на тариф

До 31 января в офисах оператора и в интернет-магазине shop.motivtelecom.ru при покупке 4G-смартфонов от нового мобильного бренда Joy, а также смартфона TurboPhone4G 05 можно получить кэшбэк до 1000 рублей на свой баланс.

В акции могут принять участие как действующие, так и новые абоненты оператора.

Новым же абонентам повезло вдвойне. При подключении к любому тарифу с абонентской платой от 300 рублей вы получаете еще и скидку 20% на тариф на протяжении полугода. Скидка начнет действовать уже со второго месяца обслуживания.