МОТИВ возвращает деньги при покупке 4G-смартфона и дает скидку на тариф
22 января, 09:00Обществоoffice@tagilcity.ru
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Но только до конца января.
До 31 января в офисах оператора и в интернет-магазине shop.motivtelecom.ru при покупке 4G-смартфонов от нового мобильного бренда Joy, а также смартфона TurboPhone4G 05 можно получить кэшбэк до 1000 рублей на свой баланс.
В акции могут принять участие как действующие, так и новые абоненты оператора.
Новым же абонентам повезло вдвойне. При подключении к любому тарифу с абонентской платой от 300 рублей вы получаете еще и скидку 20% на тариф на протяжении полугода. Скидка начнет действовать уже со второго месяца обслуживания.
Более подробные условия можно посмотреть на сайте или уточнить по телефону 8 800 240 0000.
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