Уснувший в подъезде серовчанин может сесть на 10 лет в тюрьму

Участковый уполномоченный выехал на вызов по указанному адресу и обнаружил местного жителя, который, как позже показала экспертиза, был под сильным воздействием наркотиков.

В ходе досмотра и проверки личного имущества у нарушителя общественного порядка нашли пакетик с курительной смесью. По результатам проверки выяснилось, что это синтетический наркотик массой 0,28 грамма.

Подозреваемым оказался 24-летний местный житель. Он стал фигурантом уголовного дела по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Материалы дела накануне были направлены в городской суд, передает издание «Вечерний Екатеринбург».