Уснувший в подъезде серовчанин может сесть на 10 лет в тюрьму
22 января, 08:30Общество
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В ноябре 2017 года обеспокоенные горожане, проживающие в одном из домов по улице Энергетиков в Серове, пожаловались участковому на молодого человека, который уснул в подъезде их дома.
Участковый уполномоченный выехал на вызов по указанному адресу и обнаружил местного жителя, который, как позже показала экспертиза, был под сильным воздействием наркотиков.
В ходе досмотра и проверки личного имущества у нарушителя общественного порядка нашли пакетик с курительной смесью. По результатам проверки выяснилось, что это синтетический наркотик массой 0,28 грамма.
Подозреваемым оказался 24-летний местный житель. Он стал фигурантом уголовного дела по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Материалы дела накануне были направлены в городской суд, передает издание «Вечерний Екатеринбург».
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