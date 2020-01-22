Естественная убыль населения в Свердловской области превысила 10 тысяч человек
Сегодня, 16:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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За 11 месяцев 2019 года естественная убыль населения в Свердловской области составила более 10 тысяч человек. Такие данные приводит Свердловскстат.
За данный период времени в регионе родились 42 650 человек, умерли — 52 913 человек. По данным статистики, убыль населения на Среднем Урале продолжает увеличиваться. За январь — ноябрь 2018 года она составила 7 348 человек.
Такой разрыв происходит из-за падения рождаемости. В 2019 году в Свердловской области родилось на четыре тысячи младенцев меньше, чем годом ранее.
Чаще всего свердловчане умирают от рака и болезней органов пищеварения, а также выросло число самоубийств.
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