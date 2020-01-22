Естественная убыль населения в Свердловской области превысила 10 тысяч человек

За данный период времени в регионе родились 42 650 человек, умерли — 52 913 человек. По данным статистики, убыль населения на Среднем Урале продолжает увеличиваться. За январь — ноябрь 2018 года она составила 7 348 человек.

Такой разрыв происходит из-за падения рождаемости. В 2019 году в Свердловской области родилось на четыре тысячи младенцев меньше, чем годом ранее.