Шеф-редактор «The Village Екатеринбург» сообщил о своем увольнении

Это не спонтанное эмоциональное решение, а шаг, который я обдумывал весь январь. Я дал на поиски моего преемника полтора месяца — буду на должности до 1 марта. Это не сокращения, у нас все отлично, проблем внутри редакции или конфликтов нет,пишет Шахов.

Также он отметил, что в 2020 году в его жизни произойдут изменения. На пути к ним его удерживала редакторская работа. Но сейчас, по его словам, хочется двигаться дальше, заниматься контентом и авторскими проектами. Также он подчеркнул, что готов к сотрудничеству и открыт для предложений.