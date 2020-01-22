Шеф-редактор «The Village Екатеринбург» сообщил о своем увольнении
Сегодня, 13:53ОбществоФото: Страница Алексея Шахова в соцсети
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Шеф-редактор «The Village Екатеринбург» Алексей Шахов прекращает сотрудничество с изданием, об этом он написал на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Это не спонтанное эмоциональное решение, а шаг, который я обдумывал весь январь. Я дал на поиски моего преемника полтора месяца — буду на должности до 1 марта. Это не сокращения, у нас все отлично, проблем внутри редакции или конфликтов нет,пишет Шахов.
Также он отметил, что в 2020 году в его жизни произойдут изменения. На пути к ним его удерживала редакторская работа. Но сейчас, по его словам, хочется двигаться дальше, заниматься контентом и авторскими проектами. Также он подчеркнул, что готов к сотрудничеству и открыт для предложений.
The Village — городской интернет-сайт, который рассказывает о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах Екатеринбурга.
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