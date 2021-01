В России увеличилось количество случаев коррупции — жители страны стали чаще давать и брать взятки, осуществляя посредничество в подобных делах. По мнению экспертов, тенденция обусловлена наступившей в прошлом году пандемией ковида и спровоцированным ею кризисом, падением дохода.

NEWS.ru пишет, что согласно имеющейся информации, ушедшем году в России зарегистрировали более трех с половиной тысяч случаев дачи взятки. Это на пятнадцать процентов больше, чем в предыдущем году. По статистике Генпрокуратуры за январь — ноябрь, больше всего взяток давали в Москве (двести тридцать), Татарстане (сто шестьдесят шесть), Московской области (сто пятьдесят шесть), Ставропольском (сто двадцать шесть) и Пермском (девяносто семь) краях.

