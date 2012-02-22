В. Исаева поздравила ветеранов войны и военнослужащих с Днем защитника Отечества

Глава города пожелала военнослужащим успешной службы, а всем ветеранам –крепкого здоровья и мирного неба над головой. «Искренне благодарю васза прожитую жизнь, за величайший подвиг во имя России», - сказала она.

Мэр вручила благодарственные письма 20 участникам торжественногособрания – ветеранам Великой Отечественной и локальных войн,военнослужащим. Среди них и руководитель методико-воспитательногообъединения «Соболь» Александра Ванюкова, посвятившая почти полторадесятка лет поисковой работе. На торжественном собрании она вручилародным пропавшего без вести в 1942 году тагильчанина красноармейцаТимофея Бронникова документальные свидетельства о месте его захоронения,которые удалось установить «Соболю».

Минутой молчания зал почтил память всех погибших в боях за Родину, сообщает пресс-служба Администрации города.