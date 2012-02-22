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В. Исаева поздравила ветеранов войны и военнослужащих с Днем защитника Отечества
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В. Исаева поздравила ветеранов войны и военнослужащих с Днем защитника Отечества

22 февраля 2012, 14:12Общество
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