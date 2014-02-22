Подрядчики докладывают об успехах уборки дорог, а жители продолжают жаловаться

Так, пользовательница TagilCity.ru рассказала следующее:

Уже обращались люди по поводу очистки дорог на Вые, район ВМЗ. Я живу на Елизаровой горе. Дорогу за зиму ни разу не чистили, не подсыпали. Накануне машины не могли подняться в гору из-за накатанной колеи. До каких пор будут чистить только Гальянку, когда обратят внимание на остальных жителей города?!

Елизарова гора - это территория в районе улицы Нижняя Черепанова, к слову, подобных сообщений от жителей очень много, особенно из отдаленных от центра мест. Тем не менее, и «УБТ-Сервис», и «Тагилдорстрой» уверенно говорят, что их 75 единиц спецтехники успешно расчищают город от снега.

Добавим, снег вывозится на три полигона: по улице Решетникова на Кушве, на улице Носова и на Балакинской. Все они до сих пор не оборудованы очистительной техникой. Чем это чревато, можно не говорить, ведь соли, которыми обрабатывают снег, далеко не экологичны.

Вполне вероятно, что проблемы с очисткой дороги связаны не с недостатком рабочей силы, а с невозможностью добраться до места работ. Благодаря перевозке спецтехники Индортехника можно доставить экскаваторы и прочую тяжелую технику в те места, куда она самостоятельно проехать не сможет. К сожалению, дорожники предпочитают экономить на доставке, расчищая легкодоступные городские районы.