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Подрядчики докладывают об успехах уборки дорог, а жители продолжают жаловаться
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подрядчики докладывают об успехах уборки дорог, а жители продолжают жаловаться

22 февраля 2014, 10:00Общество
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