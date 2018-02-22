85 млрд рублей будет вложено в развитие Первоуральска

Решение o продлении программы до 2023 года огласили на выездном заседании правительства Свердловской области. В Первоуральске уже построили несколько социально значимых объектов: школы, детские сады и поликлиники, a также отремонтировали построенные несколько лет назад здания. Всего в программу развития города будет вложено 85 млрд рублей.