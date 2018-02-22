85 млрд рублей будет вложено в развитие Первоуральска
22 февраля, 11:40Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 2014 года в комплексную программу развития города было направлено 14 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников.
Решение o продлении программы до 2023 года огласили на выездном заседании правительства Свердловской области. В Первоуральске уже построили несколько социально значимых объектов: школы, детские сады и поликлиники, a также отремонтировали построенные несколько лет назад здания. Всего в программу развития города будет вложено 85 млрд рублей.
«Вечерние ведомости» сообщают, что сейчас в областном правительстве обсуждается реконструкция первоуральской насосно-фильтровальной станции и возведение новой школы.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей