Екатеринбуржец отсудил у салона «Связной» 144 тысячи рублей за вздувшийся iPhone

В июне 2017 года житель Екатеринбурга купил в салоне «Связной» смартфон Apple iPhone 7. Заплатив за устройство 55 тыс. 490 рублей, покупатель не ожидал, что в августе телефон «вздуется» и перестанет заряжаться.

После того, как в магазине отказались вернуть деньги за устройство, покупатель оформил претензию к руководству салона и провёл независимую техническую экспертизу, которая установила, что причиной вздутия является производственный дефект.

По информации «Вечернего Екатеринбурга», дальнейший процесс возврата средств происходил через суд. Судья постановил, что салон должен выплатить потребителю полную стоимость iPhone, неустойку в размере 25 тыс. рублей, компенсацию морального вреда – 2 тыс. рублей и штраф – 15 тыс. Также магазин должен оплатить расходы по оплате услуг эксперта (6 тыс. рублей) и представителя (15 тыс. рублей).

Апелляционная жалоба ответчика в высшую судебную инстанцию была оставлена без удовлетворения.