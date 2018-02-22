Машина пропавшего жителя Екатеринбурга обнаружена на дворовой стоянке (ФОТО)
В деле розыска пропавшего в ноябре 2017 года жителя Екатеринбурга Андрея Валитова наметились сдвиги. Полицейские обнаружили машину, на которой передвигался мужчина в день исчезновения.
14 ноября 2017 года 35-летний житель Екатеринбурга Андрей Валитов уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле. С того момента мужчина находится в розыске, по факту его исчезновения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
В начале января 2018 года дело сдвинулось с мёртвой точки. На необорудованной стоянке в Екатеринбурге был обнаружен автомобиль «ZAZ Chance», на котором пропавший передвигался в день исчезновения. Подробности осмотра транспортного средства не сообщаются, передаёт СУ СК России по Свердловской области.
Сотрудники правоохранительных органов просят сообщать любую информацию о местонахождении Андрея Валитова по номерам 8(343)354-08-31, 8(343)354-08-02, 8(343)358-71-61 или 02.
Фото: СУ СК России по Свердловской области
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