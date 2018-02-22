Система АПК «Безопасный город» успешно прошла тестовую проверку в Нижнем Тагиле

21 февраля система «Безопасный город» прошла тестирование в единой дежурно-диспетчерской службе Нижнего Тагила. Были смоделированы четыре сценария, которые продемонстрировали возможности комплекса.

В рамках одного из учебных сценариев система по биометрическим данным смогла определить условного преступника, находящегося в федеральном розыске. Комплекс «поймал» преступника на одном из контрольных рубежей, расположенного на автовокзале и «вёл» его до момента задержания полицией.

По информации пресс-службы Администрации Нижнего Тагила, все работы второго этапа по внедрению АПК «Безопасный город» следует считать выполненными. Финансовые средства, потраченные на внедрение системы, полностью себя окупили. В конце февраля работу АПК оценят представители областного министерства общественной безопасности и специалисты департамента по IT-технологиям.