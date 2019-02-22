ЦВО: военная полиция не учила юнармейцев Екатеринбурга разгонять митингующих

По словам ЦВО, в военной комендатуре был проведен День открытых дверей для школьников-членов Юнармии. Во время мероприятия сотрудники продемонстрировали обучающимся алгоритм действий при нападении условных нарушителей на контрольно-пропускной пункт воинской части. Помимо этого, в ходе учения были показаны специальные оружие и техника, которые имеются на вооружении в комендатуре.

День открытых дверей завершился торжественной церемонией приема школьников в ряды «Юнармии», в ходе которой 13 ребят получили береты и знаки активиста движения, сообщили редакции TagilCity.ru представители ЦВО.

2 Военная полиция Екатеринбурга научила юнармейцев разгонять митингующих Фото Военная полиция Екатеринбурга продемонстрировала юнармейцам, как разгоняют несанкционированные митинги.

Свердловское региональное отделение всероссийского общественного движения «Юнармия» заявило, что СМИ опубликовали лишь часть мероприятия: