ЦВО: военная полиция не учила юнармейцев Екатеринбурга разгонять митингующих
Представители Центрального военного округа сообщили, что юнармейцев Екатеринбурга не учили разгонять несанкционированные митинги. В комендатуре были показаны действия при нападении условных нарушителей на КПП воинской части.
По словам ЦВО, в военной комендатуре был проведен День открытых дверей для школьников-членов Юнармии. Во время мероприятия сотрудники продемонстрировали обучающимся алгоритм действий при нападении условных нарушителей на контрольно-пропускной пункт воинской части. Помимо этого, в ходе учения были показаны специальные оружие и техника, которые имеются на вооружении в комендатуре.
День открытых дверей завершился торжественной церемонией приема школьников в ряды «Юнармии», в ходе которой 13 ребят получили береты и знаки активиста движения, сообщили редакции TagilCity.ru представители ЦВО.
Свердловское региональное отделение всероссийского общественного движения «Юнармия» заявило, что СМИ опубликовали лишь часть мероприятия:
Одно из мероприятий по соглашению проводилось совместно с военной полицией, где демонстрировался их опыт работы, как они проводят тренировочные мероприятия, тем самым проводилась профориентация среди школьников. Интерпретация, которая вышла к фотографиям - это уже домыслы журналистов.