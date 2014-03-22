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Тагильские школьники выходят на каникулы. Внимание, водители!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские школьники выходят на каникулы. Внимание, водители!

22 марта 2014, 10:05Общество
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