Тагильские школьники выходят на каникулы. Внимание, водители!

Традиционно в период улучшения погодных условий, а также в дни приближающихся весенних каникул на улицах и дорогах города возрастает количество несовершеннолетних, зачастую без контроля со стороны взрослых.

В период с 18 марта по 1 апреля на территории города Нижний Тагил и ГГО проводится целевое профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!», целью которого является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Госавтоинспекция обращается с убедительной просьбой к водителям быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать все правила дорожного движения, в особенности скоростной режим, а также быть крайне аккуратными при движении вблизи учреждений образования, остановок общественного транспорта, торгово-развлекательных комплексов во избежание наездов на детей, которые могут внезапно выбежать на проезжую часть.