Тагильские школьники выходят на каникулы. Внимание, водители!
На территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа за два месяца текущего года зарегистрировано 4 ДТП с участием детей, в результате которых травмировались 4 юных участника дорожного движения. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 4 ДТП, в которых также травмировались 4 ребенка. Погибших детей не зарегистрировано.
Традиционно в период улучшения погодных условий, а также в дни приближающихся весенних каникул на улицах и дорогах города возрастает количество несовершеннолетних, зачастую без контроля со стороны взрослых.
В период с 18 марта по 1 апреля на территории города Нижний Тагил и ГГО проводится целевое профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!», целью которого является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Госавтоинспекция обращается с убедительной просьбой к водителям быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать все правила дорожного движения, в особенности скоростной режим, а также быть крайне аккуратными при движении вблизи учреждений образования, остановок общественного транспорта, торгово-развлекательных комплексов во избежание наездов на детей, которые могут внезапно выбежать на проезжую часть.
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