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Молодой учёный из Екатеринбурга получил 20 тысяч долларов от Microsoft
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодой учёный из Екатеринбурга получил 20 тысяч долларов от Microsoft

22 марта 2017, 08:10Общество
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