Молодой учёный из Екатеринбурга получил 20 тысяч долларов от Microsoft

Полученный грант представляет собой не деньги, а мощное оборудование, с помощью которого молодой ученый и его руководитель продвинутся в своей научной деятельности. Дмитрий специализируется на компьютерной лингвистике и работает над словарем, который позволит компьютеру распознавать тексты и создавать связи между смыслом слов. В 2017 году ученые намерены закончить один из этапов проекта.

Проект будет полезен для учёных, которые работают над созданием искусственного интеллекта. Можно привести пример с новостями, их нужно группировать по темам. Всё это можно делать автоматически. Или использовать для создания реферата по ключевым словам, которые написаны в одном абзаце. На английском много словарей, которые могут обрабатывать связи между словами, а на русском языке в открытом доступе их нет. Поэтому важно создавать такие ресурсы, тогда будут компании, которые смогут использовать их для интеллектуальных проектов рассказал учёный E1.RU.