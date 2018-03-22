Котлован готов к заливке бетоном на стройплощадке новой школы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
22 марта, 10:40Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Строительство среднеобразовательной школы на 1200 мест ведется в Нижнем Тагиле в микрорайоне второго жилого комплекса «Муринские пруды». Сейчас на строительной площадке котлован готовят к заливке бетоном.
Сюжеты: Нижний Тагил
Администрация города оценивает будущую школу как образовательную инновационную площадку с современным оснащением, просторными спортзалами и актовым залом на 500 мест.
На ГГМ у нас самые сложные ситуации по обучению детей во вторую смену. Новое образовательное учреждение крайне необходимо, чтобы разгрузить школы № 69, 40, 81 — в этих школах по 5-7 первых классов комментирует Игорь Юрлов, начальник управления образования администрации города.
Сдача готового объекта планируется к сентябрю 2019 года, передает «Тагил-ТВ».
В феврале место стройки новой школы в микрорайоне Муринские пруды посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Видео «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей