Котлован готов к заливке бетоном на стройплощадке новой школы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Администрация города оценивает будущую школу как образовательную инновационную площадку с современным оснащением, просторными спортзалами и актовым залом на 500 мест.

На ГГМ у нас самые сложные ситуации по обучению детей во вторую смену. Новое образовательное учреждение крайне необходимо, чтобы разгрузить школы № 69, 40, 81 — в этих школах по 5-7 первых классов комментирует Игорь Юрлов, начальник управления образования администрации города.