1,5 тонны нелегально ввезенных сигарет уничтожат в Екатеринбурге

Коммерсанты закупили в Киргизии 57 тысяч пачек сигарет и нелегально пытались переправить их на территорию России. Безакцизные сигареты были задержаны в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Некоторые изъятые пачки были маркированы значками Duty Free sale.