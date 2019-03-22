ЦИК не позволил Грудинину получить мандат из-за оффшора в Белизе

По словам члена Центризбиркома Евгения Шевченко, в распоряжении ЦИК имеется документ, в котором указано, что в момент регистрации Грудинина депутатом Госдумы в 2016 году у него было шесть счетом в одном из банков Швейцарии и оффшор в Белизе, которым коммунист владел до декабря 2017 года. Налоговые органы Белиза передали соответствующую информацию в ФНС России. Несмотря на то, что ФНС составил 19 административных протоколов, свидетельствующих о сокрытии зарубежных счетов, Грудинин все отрицал. Однако коммунист признал нарушение валютного законодательства. Об этом пишет ТАСС.