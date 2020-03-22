Свердловский производитель масок не может начать их продажу из-за прорехи в законе

По словам владелицы компании «Стилс» Натальи, заказы уже начали поступать, но запустить массовое производство, три тысячи штук в день, и начать их реализацию пока не получается. Для этого этого нужно наличие письма от Роспотребнадзора, что маски не подлежат обязательной сертификации.

Однако получить такой документ компания не может. В Роспотребнадзоре, как рассказала Наталья, на звонки и электронные письма не отвечают, и найти тех, кто мог бы помочь с получением документа, они не могут.

Те маски, которые уже были изготовлены, компания продала частным клиентам. Преимущество масок в том, что в них можно менять марлю или салфетки. Они из шьются из дышащей эластичной ткани, их можно стирать и гладить.