Вынесен приговор директору лыжной базы в Серове за причинение вреда здоровью ребенка

В отношении заведующего лыжной базы в Серове вынесен приговор за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых был травмирован несовершеннолетний ребенок.

Серовский районный суд 22 марта 2021 года на основании доказательств государственного обвинителя, вынес приговор по уголовному делу в отношении Анатолия Поспелова, заведующего лыжной базы «Снежинка» АО «Серовский механический завод», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 5 января 2019 года ребенок 2011 года рождения, находившийся с родителями на лыжной базе, воспользовался услугой проката сноутюбингов с подъемником. Инструктор разрешил спуск сидя на коленях у матери. В связи с несоблюдением техники безопасности они вылетели с трассы, случилось падение и травма несовершеннолетнего. В больнице у мальчика были диагностированы сотрясение головного мозга, открытый оскольчатый перелом костей носа со смещением отломков, закрытый перелом с/з диафаза обеих костей правой голени и другие травмы. В период с 5 по 21 января 2019 года он находился в стационаре ГБУЗ Свердловской области «Серовская городская больница», МАУ «Детская городская клиническая больница № 9» и долгое время был на амбулаторном лечении. Заведующим лыжной базы было нарушено ряд законов, при этом, информирование потребителей о предоставляемой услуге не было обеспечено должным образом. Запрет кататься вдвоем на одном сноутюбинге установлен согласно требованиям ГОСТ Р 55881-2016. Дополнительно, дети до 14 лет должны обязательно осуществлять спуск в шлеме. Кроме того, Анатолий Поспелов лично разработал правила пользования «бубликом», где прописано, что дети до семи лет в обязательном порядке катаются на одном сноутюбинге со взрослым. Данная норма противоречит требованиям ГОСТ Р 55881-2018. Анатолия Поспелова признан виновным в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Данная норма предусмотрена п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Заведующему базы судом назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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