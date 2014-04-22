Angry Birds прилетают в Нижний Тагил: популярная игра на улицах города (ФОТО)

Надо полагать, тагильчане с большим удовольствием примут участие в чемпионате. По всей вероятности, площадка в нашем городе расположится у «Современника». Для того чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться по номеру 8(343) 200-45-44.

Организаторы рассказали TagilCity.ru, что им просто захотелось вытащить людей на улицу, так сказать, привлечь свердловчан к активному образу жизни.

Люди привыкли играть на телефоне, а мы решили сделать в натуральную величину, чтобы любой желающий смог вживую ощутить игру рассказал Евгений.

Интересно, что в жители Первоуральска смогли сбить 94 мишени. В субботу команда Angry Birds отправится в Каменск-Уральский, а затем, в воскресенье, - в Нижний Тагил. Город-победитель получит Кубок. Тагильчане, вперед!

Мало кому известно (и чаще всего это опытные игроки), что свинки, как и птички, бывают разными. Некоторые из них носят шлемы, чтобы защищаться от птиц, другие умеют летать. Есть даже свинья, носящая костюм короля - причем даже в космосе и под водой. Правда, является ли она правителем всех свиней, сценаристы игры умалчивают. Впрочем, это не важно - главное, что её тоже можно нокаутировать птичкой и восстановить попранную справедливость.