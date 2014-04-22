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Более 26 тысяч юных тагильчан смогут отдохнуть и оздоровиться во время летних каникул
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 26 тысяч юных тагильчан смогут отдохнуть и оздоровиться во время летних каникул

22 апреля 2014, 15:05ОбществоCorey
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