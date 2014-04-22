Более 26 тысяч юных тагильчан смогут отдохнуть и оздоровиться во время летних каникул

Собравшиеся - заместитель главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров, начальник управления образования Игорь Юрлов, представители учреждений и предприятий Нижнего Тагила - рассмотрели готовность детских лагерей и образовательных учреждений к летнему сезону, обсудили проблему наполняемости этих социальных объектов и увеличения их полезных площадей.

В этом году в летние каникулы 26 590 детей Нижнего Тагила будут отдыхать в загородных лагерях, санаториях и лагерях дневного пребывания. На эти цели 20,38 млн рублей выделит муниципальный бюджет, 112,36 млн рублей - областное правительство.

Эти средства направлены только на организацию отдыха ребят и сюда не входят расходы на подготовку лагерей отметил Валерий Суров.

Распределение путевок осуществляется следующим образом: 55 процентов мест будет выделено на обеспечение немуниципальных и негосударственных учреждений, 25 процентов отдадут в муниципальные организации. По десять процентов путевок пойдут на обеспечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также детей работников загородных оздоровительных учреждений.

В отчете о готовности лагерей к приему юных тагильчан Игорь Юрлов сказал, что в муниципальных лагерях есть ресурсы, чтобы принять больше детей. Кроме того, существует программа по вводу дополнительных мест, их количество в этом году увеличилось на 227 по сравнению с прошлым годом. По его словам, обращения за помощью в проведении ремонта пустующих корпусов к руководителям предприятий остались без ответа.

Сергей Носов предложил свое решение этой проблемы. «Та организация, которая вложит средства в ремонт корпусов, будет самостоятельно распределять эти места среди своих работников», - сказал Глава города. Для этого он дал распоряжение разработать в самый ближайший срок типовое соглашение для закрепления данного права.

Мэр предложил представителям предприятий урегулировать вопрос использования предоставляемых путевок, чтобы избежать потери бюджетных средств в случае, когда оплаченное место по каким-то причинам пустует.

Если путевки не будут использоваться, мы будем уменьшать их количество или вообще не выделять их для данного предприятия резюмировал Глава города.