Ferrari F12berlinetta превратили в `таргу`
Издание Carscoops опубликовало фотографию спецверсии суперкара Ferrari F12berlinetta, созданной в единственном экземпляре. Большая часть автомобиля скрыто под покрывалом, но автор снимка утверждает, что машина получила кузов типа «тарга».
Ожидается, что автомобиль, подготовленный подразделением итальянского производителя Special Projects, назовут SP America. Остальные подробности о новинке пока не известны.
Обычное купе F12berlinetta оснащается 6,3-литровым атмосферным бензиновым мотором V12 мощностью 740 лошадиных сил. Двигатель агрегатируется с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Суперкар способен набирать первую «сотню» за 3,1 секунды, а его максимальная скорость превышает 340 километров в час.
Ранее подразделение Special Projects построило по спецзаказу клиента из Японии уникальный вариант модели FF. Суперкар, выпущенный в единственном экземпляре, получил название SP FXX. Он лишился привычных очертаний кузова FF, который стал похож не на «Shooting Brake», а на традиционное купе с более плавными линиями и покатой крышей.