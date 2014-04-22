Ferrari F12berlinetta превратили в `таргу`

Ожидается, что автомобиль, подготовленный подразделением итальянского производителя Special Projects, назовут SP America. Остальные подробности о новинке пока не известны.

Обычное купе F12berlinetta оснащается 6,3-литровым атмосферным бензиновым мотором V12 мощностью 740 лошадиных сил. Двигатель агрегатируется с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Суперкар способен набирать первую «сотню» за 3,1 секунды, а его максимальная скорость превышает 340 километров в час.

Ранее подразделение Special Projects построило по спецзаказу клиента из Японии уникальный вариант модели FF. Суперкар, выпущенный в единственном экземпляре, получил название SP FXX. Он лишился привычных очертаний кузова FF, который стал похож не на «Shooting Brake», а на традиционное купе с более плавными линиями и покатой крышей.