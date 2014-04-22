Рестайлинговый MINI Paceman дебютировал в Пекине
22 апреля 2014, 09:07ОбществоРОман БОТов
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В рамках Международного пекинского автосалона состоялась мировая премьера обновленного MINI Paceman. Изменения во внешнем дизайне автомобиля нанесены легкими штрихами: слегка изменились радиаторная решетка и противотуманные фары, в качестве опции появились светодиодные дневные ходовые огни. Теперь Paceman будет ездить с колесными дисками нового дизайна и в трех новых цветах кузова.
Внутреннее убранство новинки дополнилось хромом на дефлекторах воздуховодов и спортивными передними сиденьями.
Гамма двигателей для Paceman разнообразная: бензиновые от 122 л.с. до 218 л.с. и дизельные от 112 л.с. до 143 л.с. В базовой комплектации на автомобиль устанавливается 6-ступенчатая механическая коробка передач, 6-ступенчатый автоматпредлагается в качестве опции. Также в качестве опции на Paceman можно заказать систему полного привода ALL4 (на MINI John Cooper Works Paceman серийно).
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