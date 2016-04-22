Экстренные службы Нижнего Тагила проверили подозрительную коробку в арке дома на проспекте Мира
22 апреля 2016, 20:15ОбществоДенис Таратонов
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Сегодня от внимания жителей Нижнего Тагила не ускользнуло прибытие на проспект Мира, 21, пожарной машины, скорой помощи и полиции. Как оказалось, в полицию поступило сообщение о подозрительной коробке в арке дома.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение в полицию поступило из ЕДДС. Позвонил ребенок, представился учеником школы. То есть звонок был не анонимный. Ему показалась подозрительной коробка во дворе дома.
Для проверки были направлены все экстренные службы. На место выезжал кинолог с собакой. Но эвакуация не потребовалась. Собака ничего подозрительного не обнаружила, коробка оказалась абсолютно пуста, -- рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Предполагают, что коробка могла появиться из одного из окрестных магазинов.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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