Экстренные службы Нижнего Тагила проверили подозрительную коробку в арке дома на проспекте Мира

Сообщение в полицию поступило из ЕДДС. Позвонил ребенок, представился учеником школы. То есть звонок был не анонимный. Ему показалась подозрительной коробка во дворе дома.

Для проверки были направлены все экстренные службы. На место выезжал кинолог с собакой. Но эвакуация не потребовалась. Собака ничего подозрительного не обнаружила, коробка оказалась абсолютно пуста, -- рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Предполагают, что коробка могла появиться из одного из окрестных магазинов.