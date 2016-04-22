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Экстренные службы Нижнего Тагила проверили подозрительную коробку в арке дома на проспекте Мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экстренные службы Нижнего Тагила проверили подозрительную коробку в арке дома на проспекте Мира

22 апреля 2016, 20:15ОбществоДенис Таратонов
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