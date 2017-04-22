Сотрудник ГУ ФСИН продавал осужденным наркотики в колонии в Камышлове
22 апреля 2017, 11:20Общество
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В Камышловский суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении сотрудника ГУ ФСИН, который за 5 тыс. руб. продавал заключенным амфетамин.
Сотрудник колонии взял из «закладки» наркотики, которые для осужденного заранее приготовили его товарищи, находящиеся на свободе. Там же он нашел деньги за услуги, пронес амфетамин на территорию режимного объекта под курткой. В этот момент его поймали с поличным.
Мужчину будут судить за получение взятки и попытку сбыта наркотиков, пишет «Новый день».
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