Сотрудник ГУ ФСИН продавал осужденным наркотики в колонии в Камышлове

Сотрудник колонии взял из «закладки» наркотики, которые для осужденного заранее приготовили его товарищи, находящиеся на свободе. Там же он нашел деньги за услуги, пронес амфетамин на территорию режимного объекта под курткой. В этот момент его поймали с поличным.