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Чемпионат по снайпингу пройдет на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чемпионат по снайпингу пройдет на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле

22 апреля, 09:30Общество
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