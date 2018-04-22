Чемпионат по снайпингу пройдет на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле

Максимальной дистанцией стрельбы будет 2000 метров. Условия для такой дальности есть только на тагильском полигоне. Также для стрелков разработаны уникальные упражнения, такие как - стрельба с поверхности работающего танка, водные мишени, взрывные мишени и полоса препятствия.