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Школьники и ветераны провели субботник в сквере «Дружба» в Нижнем Тагиле
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Школьники и ветераны провели субботник в сквере «Дружба» в Нижнем Тагиле

22 апреля, 14:15Общество
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