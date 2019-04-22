Суд в Кувейте: россиянку Лазарева лишают надежды

Как информируют «Новые известия», разбирательство по делу Лазаревой, сопровождающееся множеством нарушений, длится уже полтора года. На последнем заседании Марию поддерживали: российский консул, члены Московской торгово-промышленной палаты, а также представители Великобритании и США. В числе последних - бывший глава ФБР и судья Луис Фри, спецагент Дэниэл Гилл, экс-прокурор штата Флорида Памела Бонди.

По словам Гилла и Фри, факта хищения 500 миллионов долларов не было. Все средства находились в дубайском банке в вынужденной заморозке, после чего из вернули инвесторам. Кроме этого, они смогли получить прибыль до 200% от своих вложений, рассказали общественности Гилл и Фри.

Представители ФБР отметили, что в их распоряжении появились доказательства преследования Лазаревой со стороны кувейтской логистической фирмы - прямого конкурента компании Марии. Бенефициары этой фирмы приближены к Эмиру и могут влиять на принимаемые судом решения.

Большую роль в деле сыграла встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с коллегой из Кувейта. Лавров ходатайствовал за освобождение Лазаревой, в чем получил конкретные обещания от собеседника. Этот факт также мог сыграть в пользу самоотвода судьи.

Сторона защиты Марии выразила опасение по поводу назначения нового судьи по делу. Его будет выбирать Председатель суда Кувейта, который имеет родственные связи с руководителем фирмы-конкурента россиянки.

Юрист из Великобритании Лорд Карлайл также отметил неожиданный итог прошедшего судебного заседания. В своем блоге он подчеркнул, что доказательства стороны обвинения по делу Марии основаны “на двух нитях”, отметив также слабость “лампы правосудия” в Кувейте.

Обвинители взяли за основу своей версии три документа на получения государственных средств для Портового управления Кувейта. Они были якобы подписаны Марией, но оговоренные работы по ним выполнены не были. В то же время прокуратура настаивает, что средства управления - “грязные”. Эта информация противоречит имиджу ведомства: репутация международных инвесторов безупречна.

В ходе расследования выяснилось, что представивший данные о надлежащем выполнение работ Марией аудитор сам попал под суд. А правительство страны доказало, что средства Портового управления - “чистые” и их следует вернуть властям и инвесторам. Это было сделано в феврале 2019 года.