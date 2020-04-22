Студенты НТГПК имени Демидова из-за коронавируса пройдут практику дистанционно

Практика вся переводится на дистанцию. Преподаватели работают, методуказания выдаются. Пока не можем проводить [практику] очно из-за закона. Всё расписано по графику с работодателями, которые занимаются с ребятами онлайн, рассказала TagilCity.ru сотрудница колледжа.

На официальном сайте колледжа в Нижнем Тагиле написано, что до 30 апреля обучающиеся могут выбрать на платформе «Профстажировки.рф» один из кейсов и написать на данную тему студенческую работу. Кроме того, у них есть возможность получить приглашение на практику и стажировку.

При этом, имеется возможность отправить заявку одновременно по трём кейсам от разных работодателей. Авторов лучших решений работодатели пригласят на практику и стажировку, в том числе некоторые работодатели уже проводят дистанционные стажировки. Научные руководители студентов-победителей будут отмечены благодарственными письмами, сообщается на сайте НТГПК имени Демидова.