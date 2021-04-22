Вячеслав Гладков назвал три основных направления в развитии Белгородской области

Отметил Гладков и то, что нельзя забывать о подрастающем поколении. Для поощрения талантливых школьников врио губернатора предложил учредить губернаторскую стипендию – 5000 рублей ежемесячно. Сейчас в списке молодых дарований Белгородчины 200 учеников. Кроме этого, уже начиная с детсада вводятся уроки по IT-направлениям, а в школах внедряются программы цифровой адаптации.