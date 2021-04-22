Вячеслав Гладков назвал три основных направления в развитии Белгородской области

Прежде всего Гладков затронул тему инвестиций. По его мнению, улучшить инвестиционный климат в области можно с помощью поддержки инвестиционных проектов. На сегодняшний день только в агропроме Белгородчины действуют примерно 13 крупных проектов, их стоимость превышает 25 млрд рублей. Врио губернатора распорядился разработать программу поддержки для них в кратчайшие сроки, пишет bel.ru.
Гладков заметил, что без улучшения качества медуслуг нельзя говорить о развитии региона, в том числе экономическом. Например, в настоящее время области не хватает более 160 врачей. Для их привлечения Гладков предложил строить жилье и привлекать специалистов квартирами.
Однако строительство жилья не самая простая задача. Требуется соответствующая инфраструктура, в том числе инженерная. Глава региона поручил профильным структурам активизировать работу в данном направлении.
Зашла речь и о качестве жизни. В 2021 году будут благоустроены 83 общественных пространства, 155 дворов и более 200 детских и спортивных площадок. На эти цели потребуется 2,6 млрд рублей. Кроме этого, свыше 3 млрд потратят на благоустройство почти 200 многоквартирных домов.
Обсуждались на встрече и многочисленные социальные вопросы, в том числе поддержка малообеспеченных, пожилых, инвалидов и многодетных семей. Врио губернатора предложил создать проект по социальной аренде жилья. Для решения проблем лиц с ограничениями по здоровью, по его мнению, необходимо развивать сотрудничество с некоммерческими структурами.
Что касается пожилых жителей региона, то для них действует программа «Активное долголетие». Также в области расширяется программа поддержки пожилых людей лекарственными препаратами.
Отметил Гладков и то, что нельзя забывать о подрастающем поколении. Для поощрения талантливых школьников врио губернатора предложил учредить губернаторскую стипендию – 5000 рублей ежемесячно. Сейчас в списке молодых дарований Белгородчины 200 учеников. Кроме этого, уже начиная с детсада вводятся уроки по IT-направлениям, а в школах внедряются программы цифровой адаптации.
В финале своего выступления глава региона подчеркнул, что властям необходимо работать не только оперативно, но и прозрачно.
«В центре внимания должен быть человек и его потребности. Наша задача - так выстроить систему в регионе, чтобы удержать людей, чтобы высококвалифицированные специалисты приезжали к нам в регион жить и работать», – заявил Гладков.