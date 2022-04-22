Буцаев: «Делай!» и РЭО создали пособие для начинающих волонтеров-экологов

По его словам, в планах ППК — собрать в рамках программы развития экологического добровольчества десять тысяч волонтеров из семидесяти регионов страны, пишет 360tv.ru. Программа эта, как пояснил Буцаев, подразумевает осуществление множества тематических проектов, в число которых входит и составление методичек.
Практическое пособие под названием «Мир экологического волонтерства» разработано в ходе подготовки проекта «Всероссийский слет волонтеров-экологов «Делай!», который занял первое место на Общероссийском конкурсе молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи. По задумке составителей, оно должно помочь всем, кто планирует заняться организацией экологических мероприятий. В методичку включены двадцать пять наиболее успешных эколого-волонтерских кейсов, к каждому из которых приложена подробная инструкция, описывающая число участников и волонтеров, необходимое оборудование, полезные информационные ресурсы, детальный план акции от ее создания до реализации и др. Буцаев отметил, что рекомендации, изложенные в пособии, помогут любому экоактивисту найти подходящую именно ему акцию и реализовать ее. Скачать документ можно на официальном сайте ППК «РЭО».
Волонтерское движение важно для развития экологического мышления в современном мире, и данная методичка поможет новичкам вступить на этот путь, подытожил глава Российского экологического оператора.