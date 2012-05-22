Появились изображения нового Ford Transit Connect

На опубликованных изображениях представлен пассажирский вариант Ford Transit Connect с двумя сдвижными задними дверями, однако Ford предложит потенциальным покупателям и грузовую трехдверную модификацию модели. Интерьер Ford Transit Connect пока остается загадкой. Скорее всего, передняя часть салона минивэна во многом будет схожа по дизайну с кабиной Tourneo Custom Van. В Ford пока не уточняют дату и место премьеры автомобиля, который будет продаваться по обе стороны Атлантики. Как пишет Leftlanenews, знакомство с машиной может состояться в рамках осеннего автосалона в столице Франции. Нынешнее поколение Ford Transit Connect предлагается на российском рынке с 1.8-литровым турбодизелем мощностью 75, 90 и 110 л.с. по цене от 690 500 рублей. Для заказа доступны варианты с длинной и короткой базами.